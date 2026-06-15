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Este martes comienza el juicio por el caso Loan

A dos años de la desaparición del niño en Corrientes, arrancan las audiencias. Las hipótesis y el rol de cada uno de los implicados.

Argentina

15 / 06 / 2026

 

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará este martes en Corrientes, a dos años del hecho que conmocionó al país. El proceso contará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y un voluminoso expediente, pero aún sin respuestas sobre el paradero del niño.

La fiscal Tamara Pourcel fue contundente: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar”, en referencia a los acusados, todos con prisión preventiva. La investigación sostiene que el menor fue sustraído durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.

Desaparición de Loan: claves del juicio y las hipótesis

El debate se desarrollará en un predio de Gendarmería con un fuerte operativo de seguridad. Entre las principales pruebas figuran pericias con perros rastreadores, registros telefónicos y movimientos de vehículos en la franja horaria crítica, además de múltiples contradicciones en las declaraciones.

La causa apunta a un posible caso de crimen organizado o trata de personas, mientras que la hipótesis de que el niño se haya perdido por sus propios medios fue prácticamente descartada por los investigadores.

El cronograma prevé audiencias durante al menos seis meses, con declaraciones clave desde los primeros días, incluyendo a los padres del menor.

Quiénes son los imputados en el caso Loan Peña

Dos grupos, familiares y supuestos asesores, llegan al juicio acusados de distintos delitos vinculados a la desaparición del menor.

El expediente divide a los acusados en dos bloques. Por un lado, el llamado “grupo del almuerzo”, integrado por personas que estuvieron con el niño el día de su desaparición:

Laudelina Peña (tía del menor)

Antonio Benítez (tío político)

Mónica del Carmen Millapi

Daniel “Fierrito” Ramírez

María Victoria Caillava

Carlos Pérez

Walter Maciel (excomisario)

Este grupo enfrenta cargos como sustracción de menor, ocultamiento y encubrimiento, según el rol asignado por la fiscalía.

Por otro lado, aparece la denominada “banda del hotel”, vinculada a maniobras que habrían entorpecido la investigación:

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano”)

Elizabeth Cutaia

Pablo Noguera

Leonardo Rubio

Alan Cañete

Delfina Taborda

Verónica Machuca Yuni

Valeria López

Pablo Núñez

Federico Rossi Colombo

A este grupo se le imputan delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio y otras maniobras destinadas a desviar la causa.

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