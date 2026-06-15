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Cabo Verde dio la sorpresa al empatar con España

La "Roja" en el Atlanta Stadium hizo figura al arquero Vozinha y empató sin goles ante el elenco africano por la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

Deportes

15 / 06 / 2026

 

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Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026 y rescató un empate 0 a 0 nada más y nada menos que contra España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la fecha 1 del Grupo H.

El gran protagonista del encuentro fue Vozinha, el portero caboverdiano de 40 años que apareció en cada momento clave para mantener su arco invicto. Su actuación fue una de las más destacadas de la jornada y el pilar fundamental del resultado histórico para su selección.

En la próxima jornada, el conjunto africano se enfrentará a Uruguay, mientras que España hará lo propio ante Arabia Saudí, ambos el domingo 21 de junio.
 

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