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Scaloni confirmó que el Dibu y Julián están disponibles para el debut ante Argelia

El entrenador de la Selección argentina no se atrevió a dar el 11 inicial para el primer partido de este martes de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Deportes

15 / 06 / 2026

 

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista.

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el oriundo de Pujato.
 

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