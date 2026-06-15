Echaron al DT de Túnez tras la derrota ante Suecia

La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, un resultado que dejó al seleccionado africano muy golpeado en el arranque del certamen.

El ciclo del entrenador fue breve y quedó marcado por la irregularidad. Lamouchi dirigió apenas cinco partidos al frente del equipo, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas, números que terminaron acelerando su salida tras el estreno mundialista.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo F, el equipo rojiblanco tendrá su revancha y enfrentará a Japón el próximo domingo 21 de junio desde las 1 (hora de la Argentina) en el Estadio BBVA de Guadalupe, la casa de Rayados, en suelo mexicano.