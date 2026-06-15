Echaron al DT de Túnez tras la derrota ante Suecia
Sabri Lamouchi dejó su cargo tras apenas cinco partidos al frente del seleccionado. La federación tunecina tomó la decisión luego del 5-1.
Deportes
15 / 06 / 2026
La federación tunecina decidió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, un resultado que dejó al seleccionado africano muy golpeado en el arranque del certamen.
El ciclo del entrenador fue breve y quedó marcado por la irregularidad. Lamouchi dirigió apenas cinco partidos al frente del equipo, con un saldo de un triunfo, un empate y tres derrotas, números que terminaron acelerando su salida tras el estreno mundialista.
En el marco de la Jornada 2 del Grupo F, el equipo rojiblanco tendrá su revancha y enfrentará a Japón el próximo domingo 21 de junio desde las 1 (hora de la Argentina) en el Estadio BBVA de Guadalupe, la casa de Rayados, en suelo mexicano.