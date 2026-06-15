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Policías auxiliaron a un bebé descompensado en Las Lajitas

Fue ayer por la tarde en el sector de feriantes de calle Antártida Argentina, donde un hombre solicitó ayuda para un bebé de 1 año y 11 meses que presentaba dificultades para respirar.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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Efectivos del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas, mientras realizaban un patrullaje preventivo, observaron a un hombre que se aproximaba a gran velocidad informando sobre un bebé que se había descompensado en la zona de feriantes de calle Antártida Argentina.

En el lugar, efectivos aplicaron maniobras de Heimlich, logrando estabilizar al menor de 1 año y 11 meses.

Posteriormente, fue asistido por personal de salud y trasladado al nosocomio local, quedando a cargo de sus progenitores.

Trabajaron efectivos de Infantería, Rural y Ambiental y de Comisaría.

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