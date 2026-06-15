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Este martes 16 comienza la obra de la nueva rotonda Banchik

Los trabajos se realizarán en la intersección de avenida Del Carnaval y avenida Banchik. El objetivo es mejorar la seguridad vial y optimizar la fluidez del tránsito. Habrá desvíos a partir de las 8 horas de la mañana.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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Desde este martes 16 la Municipalidad dará inicio a la construcción de la nueva rotonda en la intersección de avenida Del Carnaval y avenida Banchik, una obra que tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, ordenar los movimientos de circulación y optimizar la fluidez del tránsito en uno de los principales accesos de la zona sur de la ciudad.

Evelia Díaz, subsecretaria de Inspección y Certificación, explicó que “la nueva configuración permitirá reducir los puntos de conflicto entre vehículos, brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector y generar una circulación más eficiente tanto para el tránsito particular como para el transporte público”.

Para concretar la construcción de la rotonda será necesario ejecutar trabajos de demolición de pavimentos existentes, construcción de nuevos pavimentos de hormigón, ejecución de obras de drenaje pluvial, conformación y parquización de la isla central y platabandas, construcción y reacondicionamiento de paradores de colectivos, renovación y ampliación del alumbrado público, instalación de nueva señalización vial horizontal y vertical, e incorporación de semáforos que complementarán el ordenamiento integral de la intersección.

La señalización preventiva y la cartelería de obra comenzarán a colocarse a partir de las 0 horas del martes, mientras que el corte de tránsito y el inicio efectivo de los trabajos se producirán entre las 8 y las 8:30 horas.

Quienes circulen por la zona deberán tener en cuenta que habrá desvíos de tránsito vehicular de Av. El Carnaval hacia Av. Paraguay y viceversa. El recorrido será el siguiente:

Desde Avda. El Carnaval por Avda. Los Glaciares hasta Avda. Gabriel Güemes y de ahí se accede a la Avda. Juventud para llegar a la avda. Palacios y poder ingresar de esta manera a la Paraguay.

El plazo de ejecución de la obra será de 240 días corridos y se realizará en el marco del plan de jerarquización de arterias.

 

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