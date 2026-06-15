Violento asalto en la Ruta 34 deja a una mujer herida de bala

[Imagen ilustrativa]

Delincuentes atacaron un colectivo de larga distancia de la empresa Amanecer.

La unidad transportaba a 16 pasajeros y estaba detenida a la vera de la ruta.

Los asaltantes llegaron en una camioneta y descendieron armados.

Durante el robo, una mujer de nacionalidad boliviana resultó herida de bala en el abdomen.

La víctima fue trasladada al hospital San Vicente de Paul de Orán, mientras que los delincuentes huyeron con dinero en efectivo.