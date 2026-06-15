Incautan más de 205 kilos de drogas en un megaoperativo contra el narcotráfico
La investigación de la Policía de Salta comenzó el 11 de junio pasado tras un control vehicular en el barrio El Rosedal.
Salta Hoy
15 / 06 / 2026
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Un automovilista fue detenido con paquetes de marihuana y cocaína en el baúl de su vehículo.
Luego, se realizó un allanamiento en el barrio Juan Pablo II, donde se encontraron más de 190 kilos de droga.
En el procedimiento fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer.