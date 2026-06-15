El microcentro de la ciudad presenta una tranquilidad inusual en el feriado

Se siente un "silencio particular" debido a que muchas actividades públicas y privadas están pausadas por el fin de semana largo.

Este feriado nacional de hoy fue trasladado y se suma a la conmemoración del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes.

El miércoles 17 de junio será una jornada no laboral en la provincia.

Desde la esquina de Avenida Belgrano y 20 de Febrero, el clima es gris y fresco, lo que acentúa la calma de la jornada.