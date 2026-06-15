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Fin de semana largo trágico en Salta: Hubo dos muertos por accidentes de tránsito

El primer accidente ocurrió la noche del sábado en la Circunvalación Noroeste de Salta capital, a la altura del Uzzi College.

Salta Hoy

15 / 06 / 2026

 

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Un joven de 30 años, José María Zatti, perdió el control de su vehículo un Ford Escort y chocó de manera violenta contra una estructura del puente. 

Falleció en el acto debido a las graves heridas y se convirtió en la primera víctima fatal de la nueva traza vial de la Circunvalación Noroeste.

El segundo siniestro tuvo lugar el domingo alrededor de las 6:00 en la ex ruta nacional 34, camino a la termas en Rosario de la Frontera e involucró un automóvil y una motocicleta.

Producto del fuerte impacto, un adolescente de 16 años a bordo de la moto perdió la vida en el lugar. 

El conductor del auto, un joven de 18 años, resultó herido pero se encuentra fuera de peligro. Dio negativo en el test de alcoholemia.

Estadísticas alarmantes

Con estas dos muertes, ya suman 6 víctimas fatales en lo que va de junio. 

Esta cifra es preocupante porque iguala el total de muertes por accidentes de todo el mes de junio del año pasado, cuando aún resta tiempo para que termine el mes actual.

Desde que comenzó el año fallecieron 64 personas en accidentes de tránsito en toda la provincia. 

Las autoridades enfatizaron la necesidad de revisar las velocidades de conducción y seguir las recomendaciones de seguridad vial para evitar que las cifras sigan aumentando.

 

 

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