Aumento alarmante en siniestralidad vial en Salta: Junio sumó la séptima víctima fatal

Ocurrió el domingo a las 3:30 de la madrugada en la Ruta Provincial 26, cerca del barrio Solidaridad, en la zona sureste de la ciudad.

Un motociclista de 54 años perdió el control del rodado de 150 cc, subió a la vereda y chocó contra un poste de cemento.

Según testigos, no llevaba el casco correctamente colocado, y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde anoche falleció por las graves heridas.

Con este siniestro vial, ya son siete las víctimas fatales en junio, superando el total de 6 del mismo mes del año pasado.

En lo que va del año ya se registran 65 víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia.

A esta misma altura del año pasado se registraban 59 muertes, lo que marca un incremento de 6 fallecimientos más en el mismo período comparativo anual.