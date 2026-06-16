Operativos viales del fin de semana largo: Resultados positivos para las autoridades
La Policía de la Provincia a través de la División Vial realizó operativos de seguridad vial durante el fin de semana largo, que abarcó desde el viernes por la noche hasta el lun.
Salta Hoy
16 / 06 / 2026
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Las autoridades consideraron muy positivos los resultados obtenidos en términos de responsabilidad ciudadana.
Los uniformados fiscalizaron un total de 14.039 vehículos.
Multaron a 1.171 conductores por diversas infracciones a las normativas viales como falta de documentación.
Además realizaron 11.058 test de alcoholemia, con solo 149 resultados positivos.
Las autoridades destacaron el bajo porcentaje de positivos (1,3%), teniendo en cuenta que el fin de semana incluyó eventos masivos de gran convocatoria, como el Festival de Tartagal.