Operativos viales del fin de semana largo: Resultados positivos para las autoridades

Las autoridades consideraron muy positivos los resultados obtenidos en términos de responsabilidad ciudadana.

Los uniformados fiscalizaron un total de 14.039 vehículos.

Multaron a 1.171 conductores por diversas infracciones a las normativas viales como falta de documentación.

Además realizaron 11.058 test de alcoholemia, con solo 149 resultados positivos.

Las autoridades destacaron el bajo porcentaje de positivos (1,3%), teniendo en cuenta que el fin de semana incluyó eventos masivos de gran convocatoria, como el Festival de Tartagal.