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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Comerciantes salteños tienen esperanzas en buenas ventas por el Día del Padre

Cimentan sus expectativas el reciente cobro del medio aguinaldo de los empleados públicos y la mayoría de los privados.

Salta Hoy

16 / 06 / 2026

 

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Sin embargo se enfrentan a una dificultad ya que el sábado 20 de junio es feriado por el día de la bandera.

“Ese dia tenemos que abrir los locales pero debemos pagar el doble a los empleados”, dijo Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. 

Por otro lado criticó la iniciativa nacional de crear “dutys free” para las zonas de frontera.

“Son como bombas de humo, porque no se sabe cómo se implementará”, expresó Herrera.

 

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