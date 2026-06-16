Agrupación Tradicionalista exige disculpas a periodista de TN

Sergio Salvador Marinaro, presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, dijo que pedirá las disculpas del caso.

“Pecan por desconocimiento y nosotros tenemos que defender nuestra historia”, expresó por Radio Salta.

La marcha de la Agonía de Güemes iniciará a las 17:00 horas partiendo desde el Parque San Martín (Avda. San Martín esq. Buenos Aires).

Paso seguido habrá una formación de gauchos frente al Panteón de las Glorias del Norte donde se realizará el encuentro Güemesiano Federal y se dará la bienvenida a las delegaciones de otras provincias.

En la casa natal del General -Balcarce Nº 51- se realizará una formación con palabras alusivas. Luego, los jinetes avanzarán hasta el Museo Güemes -España 730- donde se escucharán palabras alusivas.

Más tarde desde plaza Belgrano, los gauchos montados a caballo se dirigirán hasta el Monumento a Güemes para el inicio de la Guardia de los Fortines.

Los actos oficiales comenzarán esta noche a las 23.45 en el Monumento a Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas.

La ceremonia incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes, el toque de silencio y el relevo de la guardia de honor.

Las actividades continuarán el miércoles a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica, donde autoridades provinciales participarán de un homenaje que incluirá la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar del desfile cívico y militar.

“Este año desfilaran 130 fortines gauchos”, dijo Marinaro en la charla con Radio Salta.

En la oportunidad recordó el trabajo y la figura de Fernando "Ferdy" García Bes -fallecido hace algunos días-.

“A cualquier gaucho le hubiese gustado morir siendo presidente de la institución y además en el mes de Güemes”, expresó al borde de la emoción.

Finalmente dijo que cada gaucho tomará su decisión personal en relación a la participación de los actos que coinciden con el horario partido de Argentina -Argelia en el Mundial 2026.