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Avanzan las obras en la Ruta Nacional 9/34 pese a las condiciones meteorológicas

Las autoridades de Vialidad Nacional aseguraron que sorprende las lluvias y lloviznas extemporáneas para esta época del año.

Salta Hoy

16 / 06 / 2026

 

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Así lo dijo Federico Casas, director de la delegación Salta del organismo.

Manifestó que en algunos sectores se realizará la reconstrucción total en otros lugares se está haciendo el fresado que es un tipo de raspaje.

“Está habilitado para el tránsito con precaución porque las condiciones del tramo de la ruta no es el óptimo”, dijo Casas.

 

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