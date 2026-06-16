Sobrefacturación errónea de la luz en General Güemes

Así lo explicó esta mañana Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Expresó que los usuarios afectados recibirán una factura con saldo de cero pesos debido a un crédito por multas a la empresa, y deben contactar al organismo de control si no reciben esta factura.

"Se determinó que el problema fue un error humano en el software de facturación, y se está llevando a cabo una auditoría para buscar posibles irregularidades adicionales", sostuvo Saravia.