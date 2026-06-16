Sobrefacturación errónea de la luz en General Güemes
El Ente Regulador cobrará a Edesa una multa de 238 millones de pesos que será destinada a los casi mil afectados.
Salta Hoy
16 / 06 / 2026
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Así lo explicó esta mañana Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Expresó que los usuarios afectados recibirán una factura con saldo de cero pesos debido a un crédito por multas a la empresa, y deben contactar al organismo de control si no reciben esta factura.
"Se determinó que el problema fue un error humano en el software de facturación, y se está llevando a cabo una auditoría para buscar posibles irregularidades adicionales", sostuvo Saravia.