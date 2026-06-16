Fin de semana largo: Fueron asistidos más de 1700 pacientes en guardias hospitalarias
Hubo 913 en el San Bernardo, 471 en el Señor del Milagro, 244 en el Papa Francisco, 74 en el Arturo Oñativia y 29 en el Miguel Ragone. Además, sumaron 361 las intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC.
Salta Hoy
16 / 06 / 2026
El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.
Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.
San Bernardo
En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana largo, se atendieron por guardia 913 consultas. De los cuales 726 fueron ambulatorios y 192 hospitalizados.
Hubo 131 personas accidentadas, de las cuales 56 fueron por siniestros de tránsito:
· 38 motociclistas
· 7 ciclistas
· 6 automovilista
· 2 transeúnte
· 4 en transporte público
También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 56 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 51 cirugías.
Papa Francisco
En el hospital Papa Francisco se atendieron 360 pacientes durante el fin de semana, 330 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 8 por derivación y 22 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 0 por accidente de tránsito y 19 por otro motivo.
Señor del Milagro
Durante el fin de semana largo, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 471 personas y 19 fueron hospitalizadas. Las patologías más frecuentes consultadas fueron infección respiratoria aguda, gastroenteritis, enfermedad tipo influenza, accidentes por mordeduras de perro, neumonía, hipertensión arterial y picaduras de alacrán.
Arturo Oñativia
El hospital Arturo Oñativia atendió 74 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana largo, siendo las principales causas: diabetes mellitus, infección vías urinarias, dolor en miembro, gastroenteritis y colitis.
Miguel Ragone
El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 29 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.
SAMEC
El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 361 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 12 y las 7 del martes 16 de junio.
Además se realizó tres traslados aéreos sanitarios, dos de Tartagal a Salta, uno neonatal y otro con una paciente de 39 años. El último fue con una persona de 51 años de Cachi a Salta.
Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.