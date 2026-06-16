Fin de semana largo: Fueron asistidos más de 1700 pacientes en guardias hospitalarias

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana largo, se atendieron por guardia 913 consultas. De los cuales 726 fueron ambulatorios y 192 hospitalizados.

Hubo 131 personas accidentadas, de las cuales 56 fueron por siniestros de tránsito:

· 38 motociclistas

· 7 ciclistas

· 6 automovilista

· 2 transeúnte

· 4 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 56 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 51 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 360 pacientes durante el fin de semana, 330 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 8 por derivación y 22 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 0 por accidente de tránsito y 19 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana largo, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 471 personas y 19 fueron hospitalizadas. Las patologías más frecuentes consultadas fueron infección respiratoria aguda, gastroenteritis, enfermedad tipo influenza, accidentes por mordeduras de perro, neumonía, hipertensión arterial y picaduras de alacrán.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 74 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana largo, siendo las principales causas: diabetes mellitus, infección vías urinarias, dolor en miembro, gastroenteritis y colitis.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 29 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 361 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 12 y las 7 del martes 16 de junio.

Además se realizó tres traslados aéreos sanitarios, dos de Tartagal a Salta, uno neonatal y otro con una paciente de 39 años. El último fue con una persona de 51 años de Cachi a Salta.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.