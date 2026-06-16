 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:1 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Servicio de colectivos de SAETA para este 17 de junio

Con motivo del feriado en conmemoración del fallecimiento del General Güemes, el servicio de colectivos en toda el Área Metropolitana funcionará con el diagrama correspondiente a los días domingo.

Salta Hoy

16 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

SAETA informa a sus usuarios que este miércoles 17 de junio en que se cumplirá el feriado en conmemoración del fallecimiento del General M.M. de Güemes, el servicio de colectivos en toda el Área Metropolitana se desarrollará con diagrama de días domingo.

Todo el sistema restablecerá sus frecuencias y horarios habituales con el primer servicio del siguiente día hábil.

Los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP.

Atención al usuario

En este mismo marco, SAETA informa que este miércoles no habrá atención al público en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824, Paseo Salta y Casa de Gobierno, Centro Cívico Grand Bourg.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO