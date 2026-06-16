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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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La Municipalidad recuperó un nuevo espacio público en zona sur

Se liberó un espacio verde en el barrio San Carlos, más precisamente en la plaza María Magdalena Vaquer. Se demolió una estructura construida en el lugar. Con esto se busca garantizar la seguridad y el orden.

Salta Hoy

16 / 06 / 2026

 

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El municipio trabaja fuertemente para recuperar espacios públicos abandonados o que son utilizados en forma indebida. En ese marco, se liberó un espacio verde en zona sur, precisamente en la plaza María Magdalena Vaquer, en barrio San Carlos.

Durante el operativo se demolió una estructura que funcionaba hace muchos años como kiosco y verdulería.

«Vamos recuperando más de 5 hectáreas de espacios, para que los salteños puedan aprovecharlas de otra manera. Vamos a seguir de esta manera», dijo el director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez.

Con este tipo de operativos se busca garantizar la seguridad y el orden en la ciudad.

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