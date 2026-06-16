 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:1 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Defensa del Consumidor habilitó un canal alternativo para denuncias y trámites

La medida se implementó de manera temporal, debido a tareas de mantenimiento y actualización en el portal oficial del organismo.

Salta Hoy

16 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Subsecretaría de Defensa del Consumidorinformó que, debido a tareas de mantenimiento y actualización de su sitio web oficial, se encuentra habilitado un portal alternativo para la realización de denuncias y trámites.

Los usuarios podrán gestionar sus presentaciones de manera provisoria a través del siguiente enlace: https://citymis.co/saltaprovincia/public

Este canal permanecerá disponible hasta la finalización de los trabajos técnicos en el portal oficial de la Subsecretaría: https://consumidorsalta.gob.ar/

Se recomienda a los consumidores utilizar la plataforma alternativa para evitar demoras y continuar realizando sus gestiones con normalidad.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO