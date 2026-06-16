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De la mano de Mbappé, Francia venció 3 a 1 a Senegal

El delantero del Real Madrid marcó dos goles, incluido un misil desde 28 metros en el tiempo adicional, y llegó a 14 tantos en Copas del Mundo para quedarse como el máximo artillero de la historia de Les Bleus en el torneo. 

Deportes

16 / 06 / 2026

 

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La selección de Francia derrotó a Senegal por 3-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambos equipos en el Grupo I del Mundial 2026. 

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia en Copas del Mundo con un doblete que incluyó un misil desde 28 metros en el tiempo adicional, y Bradley Barcola selló el triunfo con su primer gol en el torneo apenas dos minutos después de ingresar al campo.

El delantero ahora tiene su récord con 14 goles en mundiales.

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