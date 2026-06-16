Más de 300 personas homenajearon al General Güemes en Plaza de Mayo

El pasado 15 de junio, en el marco del feriado nacional en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, Casa de Salta llevó adelante un multitudinario homenaje en Plaza de Mayo que reunió a más de 300 personas en el corazón político e histórico del país.

La actividad, impulsada por la de Casa de Salta encabezada por Juan Carlos Villamayor y en línea con el objetivo planteado por el gobernador Gustavo Sáenz de federalizar la figura del héroe gaucho, constituyó un hecho histórico al realizarse por primera vez un homenaje de estas características en Plaza de Mayo.

La jornada comenzó con la participación de Gendarmería Nacional, institución que reconoce al General Güemes como su numen tutelar. Invitados especialmente por Casa de Salta, la Banda de Gendarmería Nacional y los cadetes de la Escuela “General Martín Miguel de Güemes” dieron apertura a las actividades. También participaron la Banda Militar del Regimiento de Patricios y agrupaciones gauchas y fortines salteños que desfilaron desde la Torre de los Ingleses hasta Plaza de Mayo, colmando el centro porteño con los colores y tradiciones de Salta.

Desde el mediodía y hasta las 19 horas, el público disfrutó de un festival folklórico con la participación de más de 15 artistas y cuerpos de danza que ofrecieron presentaciones especialmente preparadas para rendir homenaje al héroe de la independencia. La propuesta reunió música, danza, tradición e historia en una verdadera celebración de la identidad salteña.

Entre las autoridades presentes estuvieron el delegado de Casa de Salta, Juan Carlos Villamayor; el director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Horacio Mosquera; el secretario general de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ariel Paniagua; el director de la Escuela de Cadetes “General Martín Miguel de Güemes”, Comandante Mayor Gabriel Riveros; la diputada nacional Yolanda Vega y efectivos del Quinto Regimiento de Caballería de Infernales de Güemes.

La jornada contó además con la participación de la Delegación del Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, que acompañó la celebración con un espacio de promoción turística destinado a difundir los atractivos de Salta entre vecinos y turistas que se acercaron al evento.

El homenaje fue articulado junto al Cabildo Nacional, institución que también desarrolló actividades especiales durante la fecha. En ese marco, Los Infernales llegaron especialmente desde Salta para custodiar la histórica condecoración otorgada por el Rey Fernando VII de España a Martín Miguel de Güemes como “Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”.

La celebración permitió acercar la figura del General Güemes a nuevos públicos y reafirmar su lugar como uno de los grandes protagonistas de la independencia argentina. Con una fuerte impronta federal, Casa de Salta continúa trabajando para que la historia, los valores y el legado del héroe gaucho sean conocidos y reconocidos en todo el país.

Las actividades del Mes Güemesiano continuarán con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, que se realizará esta noche, 16 de junio, al pie de la réplica del Monumento a Güemes en la Ciudad de Buenos Aires.