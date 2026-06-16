Más de 600 estudiantes prometieron lealtad a la Bandera Nacional en el Parque San Martín

En una jornada marcada por la emoción, 600 estudiantes de cuarto grado participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera. Esta ceremonia que forma parte fundamental del calendario escolar salteño, se desarrolló con la presencia de autoridades provinciales, municipales, equipos directivos, docentes y las familias de los estudiantes, quienes acompañaron este hito significativo en su formación cívica.

El acto, que conmemora el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, cobra un relieve especial en nuestra provincia debido al profundo vínculo histórico de Salta con la enseña patria y su rol protagónico en las gestas de la independencia. Esta promesa es fundamental en la formación cívica de los estudiantes, quienes a través de este compromiso asumen la responsabilidad de trabajar por una Nación más justa, democrática y solidaria.

La ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, destacó la labor de los equipos directivos quienes idearon y llevaron adelante esta jornada, y agradece su participación a los docentes, familias y, especialmente, a los alumnos y alumnas por la dedicación y el respeto puesto de manifiesto durante esta histórica jornada, que reafirma el sentido de pertenencia y el amor por los símbolos que nos representan como argentinos.

Participaron de la jura y el desfile; la Esc. N° 4007 “Martín Miguel de Güemes “, Esc. N° 4016 “Mtra. Jacoba Saravia”, Esc. N° 4020 “Justo José De Urquiza”, Esc. N° “Gral. José de San Martín” y la Esc. N°4703 “General Manuel Belgrano", también conocida históricamente como la "Escuela Normal".

El acto, que tuvo lugar en el emblemático Parque San Martín, fue encabezado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; acompañada por el subsecretario de Coordinación General de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Pablo Alberto Dzioba; la directora General de Educación Primaria, Rosa Saldaña; y la supervisora gral. de Educación Primaria, Carolina Quirino.