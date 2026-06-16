Así serán los operativos de tránsito por los actos y desfile en homenaje a Güemes

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad diagramó operativos especiales para el martes 16 y miércoles 17 de junio, con motivo de los actos previstos por el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

El objetivo es que tanto el desfile como la cabalgata se desarrollen de la mejor manera posible y todos los ciudadanos puedan disfrutar las actividades en orden y seguros.

Teniendo en cuenta la gran jornada que se vivirá y la gran convocatoria de gauchos, se diagramaron los siguientes dispositivos:

Inicio: Punto de concentración de los gauchos a caballo. Inicia la marcha a las 17:00. Se dirige por calle Buenos Aires hacia el Norte, dobla hacia el oeste por calle España.

CATEDRAL: Formación de gauchos frente a la Catedral, palabras alusivas. Continúa la marcha por calle España, dobla por calle Mitre, rodeando la Plaza 9 de Julio.

CABILDO: formación de gauchos frente al Cabildo. Bienvenida a las delegaciones de afuera, palabras alusivas. Continúa la marcha hacia calle España, dobla por calle España hacia el Oeste, dobla por calle Balcarce hacia el Sur.

CASA NATAL (Balcarce Nº 51): formación de gauchos frente a Papel Market, palabras alusivas. Continua por calle Balcarce hacia el Sur, dobla en calle Caseros hacia el Oeste.

IGLESIA LA MERCED: formación de gauchos frente a la Iglesia La Merced, palabras alusivas. Continúa la marcha por calle Caseros, dobla en calle 25 de Mayo hacia el Norte, dobla por calle España hacia el Este.

MUSEO GÜEMES: formación de gauchos frente al Museo Güemes, palabras alusivas. Continúa por calle España y dobla por calle Balcarce hacia el Norte.

PLAZA BELGRANO: formación de gauchos en calle Balcarce y Avda. Belgrano, palabras alusivas. Descanso de 15 minutos en Plaza Belgrano. Continúa por Avda. Belgrano hacia el Este.

MONUMENTO A GÜEMES: arribo de los gauchos a caballo al Monumento a Güemes. Fin de la Marcha de la Agonía.

Hoy habrá 4 cortes:

Paseo Güemes– Bicentenario

Paseo Güemes– Del Milagro

Av. Uruguay– Puló

Av. Uruguay– Rep. Israel

El miércoles 17, antes del desfile, los fortines se reunirán directamente sobre Av. Bicentenario. Es por eso que Tránsito cortará hasta el final del desfile solamente la Bicentenario y la Uruguay.

Los despejes comenzarán a las 6, los cortes a las 8.30 y la marcha comenzará a las 10.30.

Habrá personal que ingrese a las 2 y hasta las 8 para despejar Av. Bicentenario desde Indalecio Gómez y Bicentenario hasta Entre Ríos, Indalecio Gómez desde Bicentenario hasta Tobías y Uruguay, y desde Tobías hasta Pulo.

«Estos son cortes intermitentes que van acompañando la marcha de los gauchos, demora aproximadamente dos horas, así que le pedimos a todos los conductores que tengan que andar por esa zona de la ciudad, en particular el microcentro y el sector de la zona del Monumento a Güemes que lo hagan con precaución y respetando las indicaciones del personal uniformado», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Durante el operativo se contará con 83 inspectores. Se dispondrá de la asistencia de personal en todos los puntos del recorrido efectuando cortes intermitentes para facilitar el desplazamiento de los fortines.

El servicio del 17 se extenderá hasta la total desconcentración de los participantes del desfile y de los asistentes, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas de circulación y atender las indicaciones del personal uniformado reduciendo la velocidad en todas las zonas afectadas a los actos protocolares.