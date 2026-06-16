Suspenden la “marcha blanca” en el Paso Internacional de Sico

En estos momentos el paso internacional que une Argentina y Chile por Salta se encuentra abierto sólo para camiones, según aclaró el periodista Vicente Arias.

Por otro lado, el periodista recordó el pésimo estado de la Ruta Nacional 51 en el sector cordillerano.

“Muchos lectores de mi página aseguraban que antes que habilitar la Marcha Blanca para turismo se debería mejorar el estado de la ruta”. refirió Arias.

Y subrayó que en el lado chileno, todas las rutas están pavimentadas, muy bien mantenidas y cuidadas.