 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

“El mensaje que nos deja Güemes es trabajar por la unidad del país”

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió en el inicio de la jornada a la figura del héroe nacional Martín Miguel de Güemes.

Salta Hoy

17 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Su reconocimiento como héroe nacional llegó después de 200 años”, dijo el mandatario salteño en el Atrio de la Catedral Basílica donde hubo un homenaje al General Güemes en el Panteón de las Glorias del Norte. 

Destacó su papel fundamental en la independencia y soberanía de la patria, resaltando la figura del General como un modelo de unidad, defensa de los intereses nacionales y de trabajo conjunto frente a los momentos difíciles del país.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO