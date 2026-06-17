“El mensaje que nos deja Güemes es trabajar por la unidad del país”

“Su reconocimiento como héroe nacional llegó después de 200 años”, dijo el mandatario salteño en el Atrio de la Catedral Basílica donde hubo un homenaje al General Güemes en el Panteón de las Glorias del Norte.

Destacó su papel fundamental en la independencia y soberanía de la patria, resaltando la figura del General como un modelo de unidad, defensa de los intereses nacionales y de trabajo conjunto frente a los momentos difíciles del país.