“La provisión de gas está garantizada para los domicilios de los salteños este invierno”

El mandatario provincial denunció asimetrías entre el norte y el centro del país, señalando que el norte, proveedor histórico de gas, ahora debe "mendigar" este recurso.

Además, enfatizó la necesidad urgente de la obra de reversión del gasoducto para evitar futuros desabastecimientos.

Por último, Sáenz convocó a los legisladores nacionales por Salta a unirse en la lucha por estos recursos esenciales.