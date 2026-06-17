El gobernador Sáenz habló hoy de su posible reelección

Sáenz dijo que aún no tiene en mente las elecciones próximas. Sobre su posible participación como candidato a una nueva reelección, el gobernador de Salta recordó que “ya hubo intendentes y diputados a quienes se les permitió ser candidatos y nadie dijo nada”, expresó.

Y se defendió asegurando que si ahora alguien se lo impide “lo estarían proscribiendo”.

El primer mandatario salteño utilizó la emblemática palabra ligada a los orígenes políticos del país, desde el fraude de la "organización nacional" hasta el reciente caso de Cristina Fernández de Kirchner.

La proscripción del peronismo fue un período de 18 años desde 1955 hasta 1973 en el que el movimiento fue ilegalizado, sus símbolos prohibidos y sus líderes perseguidos tras el Golpe de Estado de 1955.

La palabra “proscripción” estuvo siempre presente en los momentos en que el poder político prohibió, persiguió e inhabilitó a sus adversarios.



