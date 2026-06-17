General Güemes: Choque entre un camión y un colectivo

“Ocurrió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del paraje Palomitas. Los lesionados fueron trasladados al hospital Dr. Joaquín Castellanos”, comentó el periodista Sergio Tapia.

El accidente fue protagonizado por un camión de transporte Victoria, que transportaba un cargamento de carbón, y un colectivo de pasajeros de la empresa 20 de Junio, procedente de La Rioja. Ambos circulaban en la misma dirección.

Tapia manifestó que las personas que viajaban en el camión están ilesos y mencionó que el chofer del colectivo se encuentra bien pese a la violencia del impacto.