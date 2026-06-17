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Una encuesta privada asegura que Sáenz es el gobernador con mejor imagen del país

El mandatario salteño afirmó que los resultados pueden ser variables y que su verdadero "termómetro" es el contacto directo con la gente.

Salta Hoy

17 / 06 / 2026

 

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“Yo lo único que quiero es ser un buen gobernador para los salteños”, dijo Gustavo Sáenz al restar importancia al ranking y cerró mencionando el triunfo de la selección nacional ante Argelia.

“Un poco de alegría necesitábamos los argentinos”, dijo entre sonrisas.

 

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