Una encuesta privada asegura que Sáenz es el gobernador con mejor imagen del país
El mandatario salteño afirmó que los resultados pueden ser variables y que su verdadero "termómetro" es el contacto directo con la gente.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
VER GALERÍA
“Yo lo único que quiero es ser un buen gobernador para los salteños”, dijo Gustavo Sáenz al restar importancia al ranking y cerró mencionando el triunfo de la selección nacional ante Argelia.
“Un poco de alegría necesitábamos los argentinos”, dijo entre sonrisas.