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Sáenz desestima el tema "Adorni" y se enfoca en problemas urgentes en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz dijo que es un asunto "muy personal", que la justicia ya está actuando y enfatizó que este tema no es una preocupación central.

Salta Hoy

17 / 06 / 2026

 

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Afirmó que, como funcionario del Gobierno nacional, debería ser responsabilidad del propio gobierno.

En cambio, el gobernador enumeró problemas urgentes que afectan a la población de Salta.

Estos incluyen el abastecimiento de gas, la infraestructura vial, la falta de medicamentos oncológicos y el cierre de empresas.


 

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