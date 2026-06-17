Sáenz desestima el tema "Adorni" y se enfoca en problemas urgentes en Salta
El gobernador Gustavo Sáenz dijo que es un asunto "muy personal", que la justicia ya está actuando y enfatizó que este tema no es una preocupación central.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
VER GALERÍA
Afirmó que, como funcionario del Gobierno nacional, debería ser responsabilidad del propio gobierno.
En cambio, el gobernador enumeró problemas urgentes que afectan a la población de Salta.
Estos incluyen el abastecimiento de gas, la infraestructura vial, la falta de medicamentos oncológicos y el cierre de empresas.