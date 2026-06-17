Daños materiales en un choque múltiple en Cerrillos

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Afortunadamente, la mayoría de las consecuencias fueron daños materiales.

Sin embargo, un hombre de 40 años fue trasladado al Hospital Santa Teresita debido a dolores físicos.

La policía realizó un operativo para llevar adelante las pericias correspondientes.

Esto obligó a desviar el tránsito y generó demoras en la zona hasta que se completaron las investigaciones.