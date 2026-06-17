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Daños materiales en un choque múltiple en Cerrillos

Ocurrió anoche en la Ruta Nacional 68, cerca del barrio Los Álamos. Un vehículo invadió el carril contrario, lo que provocó una colisión en cadena con otros dos autos.

Salta Hoy

17 / 06 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Afortunadamente, la mayoría de las consecuencias fueron daños materiales. 

Sin embargo, un hombre de 40 años fue trasladado al Hospital Santa Teresita debido a dolores físicos. 

La policía realizó un operativo para llevar adelante las pericias correspondientes. 

Esto obligó a desviar el tránsito y generó demoras en la zona hasta que se completaron las investigaciones.

 

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