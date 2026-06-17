El Pro salteño se libera de las intervenciones y elige autoridades
La democracia vuelve a la fuerza política después de 9 años el próximo 21 de junio.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
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Fabrizio Dell Acqua, interventor del PRO aseguró por Radio Salta que “es muy importante recuperar la vida interna partidaria y recuperar nuevos liderazgos”.
Habrá dos listas en competencia: Lista Unión Republicana que postula a María Eugenia Varela para la presidencia, en la vice a Kenji Gómez Matsumoto y a Dalila Natalia Balderrama como secretaria general.
La otra es la lista B Unidad PRO, que postula a Rolando Carrizo para la presidencia, María Victoria Val en la vice y Mauricio Jovanovics como secretario general.