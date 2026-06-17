El Pro salteño se libera de las intervenciones y elige autoridades

Fabrizio Dell Acqua, interventor del PRO aseguró por Radio Salta que “es muy importante recuperar la vida interna partidaria y recuperar nuevos liderazgos”.

Habrá dos listas en competencia: Lista Unión Republicana que postula a María Eugenia Varela para la presidencia, en la vice a Kenji Gómez Matsumoto y a Dalila Natalia Balderrama como secretaria general.

La otra es la lista B Unidad PRO, que postula a Rolando Carrizo para la presidencia, María Victoria Val en la vice y Mauricio Jovanovics como secretario general.