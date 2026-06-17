Modernizarán el histórico polideportivo Delmi

Ignacio García Bes, secretario de Deportes de la Provincia mencionó la importancia en la historia cultural y deportiva de la provincia del edificio que ya cumplió 4 décadas.

También indicó que el contexto económico del país hizo que el gobierno de la provincia suspendiera las obras del Polo Deportivo anunciado en su momento por priorizar otras obras

“Ahora vamos a retomar las obras para modernizar al Delmi y al micro estadio Delmi”, expresó.

La primera etapa estará enfocada en solucionar las filtraciones en los techos. Luego se avanzará con otras reparaciones estructurales y de mantenimiento.