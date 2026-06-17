Modernizarán el histórico polideportivo Delmi
El “Estadio del Milagro o Delmi” fue inaugurado un 28 de junio de 1986, pero comenzó su construcción un 15 de diciembre de 1985.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
Ignacio García Bes, secretario de Deportes de la Provincia mencionó la importancia en la historia cultural y deportiva de la provincia del edificio que ya cumplió 4 décadas.
También indicó que el contexto económico del país hizo que el gobierno de la provincia suspendiera las obras del Polo Deportivo anunciado en su momento por priorizar otras obras
“Ahora vamos a retomar las obras para modernizar al Delmi y al micro estadio Delmi”, expresó.
La primera etapa estará enfocada en solucionar las filtraciones en los techos. Luego se avanzará con otras reparaciones estructurales y de mantenimiento.