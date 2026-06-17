Detenidos y miles de dosis de droga incautadas en barrios de la provincia

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, procedimientos en la vía pública y allanamientos por comercialización de drogas en distintos barrios de la provincia.

En ese contexto, se detuvo a personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron más de 900 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana.

Del total, más de 200 kilos fueron secuestrados en un procedimiento preventivo de seguridad vial que inició en barrio El Rosedal y derivó en allanamientos y detenciones.

Además, se incautaron más de 3.700 dosis de droga en diferentes intervenciones policiales, como controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911, entre otras.

El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Valle de Siancas, entre otros puntos de la provincia.

En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.