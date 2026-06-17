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El Gobierno otorgará un plus de hasta 25% al personal de las Fuerzas Armadas

El beneficio salarial, que será formalizado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, busca retener talentos y evitar la fuga de profesionales especializados en las filas militares.

Argentina

17 / 06 / 2026

 

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El Gobierno nacional anunció un nuevo beneficio salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas que cuenten con formación universitaria y posgrados. La medida, que se oficializará este miércoles con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473 en el Boletín Oficial, establece un plus de entre el 10 y el 25% del haber mensual, de acuerdo con el nivel académico alcanzado.

El personal militar comenzará a percibir este adicional a partir del 1° de julio, junto con su remuneración mensual. El reconocimiento alcanzará a los efectivos en actividad, retirados y pensionados, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva.

Por qué el Gobierno impulsa este plus salarial

Según el Ejecutivo, la falta de incentivos económicos para el personal militar que obtiene títulos universitarios genera una “pérdida de recursos humanos especializados” y dificulta la retención de profesionales dentro de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que resulta “indispensable reconocer el esfuerzo” que realiza el personal y “promover la formación académica” que contribuye al “mejoramiento profesional del personal militar, circunstancia que amerita ser debidamente recompensada e incentivada”.

El esquema establece diferentes porcentajes sobre el haber mensual, según el título alcanzado:

Posgrado, especialización, maestría o doctorado: plus del 25% del haber mensual. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, solo se reconocerán aquellos estudios que hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuenten con la apostilla correspondiente.

Título universitario de grado de al menos cuatro años de duración: adicional del 15%.

Tecnicatura o título superior equivalente de una duración mínima de dos años: suplemento del 10% del haber mensual.

“El suplemento por título lo percibirá la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva”, aclaró el DNU.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en junio de 2026

El personal militar y de establecimientos navales que integra las Fuerzas Armadas Argentinas percibe en junio los siguientes haberes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General    $3.161.227

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor    $2.819.120

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier    $2.568.496

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro    $2.249.776

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro    $1.956.072

Suboficial Mayor    $1.580.610

Mayor, Capitán de Corbeta    $1.541.059

Suboficial Principal    $1.401.249

Capitán, Teniente de Navío    (sin especificar)

Con este nuevo plus, el Gobierno busca no solo recomponer el poder adquisitivo de los militares, sino también incentivar la capacitación continua y frenar la fuga de talentos hacia el sector privado, donde las remuneraciones suelen ser más competitivas para profesionales con estudios superiores.

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