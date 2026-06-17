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Portugal empató con República Democrática del Congo 1 a 1

Joao Neves abrió el marcador pero Wissa empató en la última jugada antes del descanso. 

Deportes

17 / 06 / 2026

 

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Una vez más el mundial regala una sorpresa, esta vez fue República Democrática del Congo, que empató 1 a 1 ante Portugal, en el duelo que abrió el Grupo K del Mundial 2026. Los europeos se presentan en esta copa como uno de los candidatos y lo ganaban desde el inicio, pero los africanos le faltaron el respeto a ese mote e igualaron en el cierre de la primera etapa.

El Mundial recién empieza, pero Portugal se fue preocupado. En el segundo partido del grupo K jugará el martes 26 ante Uzbekistán y habrá mucho por corregir. RD Congo jugará el mismo día ante Colombia, otro duro rival con el que deberá volver a sumar para ilusionarse con algo más.
 

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