Boca Juniors le rescindirá el contrato a Cavani

El delantero de 39 años se había sometido a una nueva intervención quirúrgica para alivianar los dolores que lo aquejan en la zona lumbar, pero el “Xeneize” ya no quiere cumplirle el deseo de terminar su contrato jugando.

Así, el experimentado jugador que llegó al fútbol argentino a mediados de 2023, quien llegó al xeneize como "el mejor refuerzo de la historia del fútbol argentino", según Juan Román Riquelme, se marcha con más pena que gloria: 28 goles en 81 partidos y ningún título.

La relación entre Boca y Edinson Cavani comienza a llegar a su fin, con la decisión irrevocable de interrumpir el vínculo del delantero con pasado en la selección de Uruguay.

Luego de casi tres años jugando para el “Xeneize”, con diversas etapas en las que pudo sostener continuidad e incluso tuvo rachas goleadoras, el acuerdo entre las partes se cortará de manera abrupta, a pesar de haber sido firmado hasta fin de año.

Fuente: Noticias Argentinas