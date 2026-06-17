La Provincia reinició las obras para poner en valor Finca El Carmen

El Gobierno de la Provincia reactivó las obras para poner en valor Finca El Carmen, casona en la que vivió el general Martín Miguel de Güemes y sirvió de campamento para gauchos y de estancia para sus caballerías. Las mismas fueron paralizadas por Nación.

El edificio está ubicado en el predio de la escuela Agrícola de la ciudad de Salta y fue declarado monumento histórico nacional en 1943. Refaccionarlo es una prioridad para el Gobierno salteño.

A través de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante el Gobierno central, se acordó que la Provincia retome las obras de consolidación, reforzamiento, restauración y refuncionalización integral que se ejecutaban en dos edificios y habían sido paralizados al momento que registraban un 77% de avance.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que la iniciativa requiere una intervención especializada ya que se ejecutan tareas específicas para preservar características patrimoniales y arquitectónicas históricas. Se efectúan diversas labores en muros, techos, pisos y contrapisos, escalera, instalación eléctrica y sanitaria, y construcción de sanitarios, entre otros trabajos.

En este sentido, está previsto que la Provincia reinicie próximamente las obras de restauración y consolidación en el Fuerte de Cobos, también declarado Monumento Histórico Nacional.