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La Provincia reinició las obras para poner en valor Finca El Carmen

Las tareas habían sido paralizadas por el gobierno nacional cuando se encontraba con un 77% de avance. La casona, en la que vivió el general Martín Miguel de Güemes, se encuentra en el predio de la escuela Agrícola y fue declarada monumento histórico nacional en 1943.

Salta Hoy

17 / 06 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia reactivó las obras para poner en valor Finca El Carmen, casona en la que vivió el general Martín Miguel de Güemes y sirvió de campamento para gauchos y de estancia para sus caballerías. Las mismas fueron paralizadas por Nación.

El edificio está ubicado en el predio de la escuela Agrícola de la ciudad de Salta y fue declarado monumento histórico nacional en 1943. Refaccionarlo es una prioridad para el Gobierno salteño.

A través de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante el Gobierno central, se acordó que la Provincia retome las obras de consolidación, reforzamiento, restauración y refuncionalización integral que se ejecutaban en dos edificios y habían sido paralizados al momento que registraban un 77% de avance.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que la iniciativa requiere una intervención especializada ya que se ejecutan tareas específicas para preservar características patrimoniales y arquitectónicas históricas.  Se efectúan diversas labores en muros, techos, pisos y contrapisos, escalera, instalación eléctrica y sanitaria, y construcción de sanitarios, entre otros trabajos.

En este sentido, está previsto que la Provincia reinicie próximamente las obras de restauración y consolidación en el Fuerte de Cobos, también declarado Monumento Histórico Nacional.

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