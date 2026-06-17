Un hombre de 30 años fue demorado por intentar sobornar a policías en Orán

Tras fiscalizar el vehículo, los efectivos de la Sección de Seguridad Vial detectaron varias infracciones de tránsito.

En ese momento, el conductor intentó coimear a los policías ofreciendo una dádiva.

Ante esta situación, fue demorado y se labró el acta de infracción correspondiente.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal 1.



