Un hombre de 30 años fue demorado por intentar sobornar a policías en Orán
Ocurrió este martes en horas de la mañana durante un control vehicular en la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 20.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
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Tras fiscalizar el vehículo, los efectivos de la Sección de Seguridad Vial detectaron varias infracciones de tránsito.
En ese momento, el conductor intentó coimear a los policías ofreciendo una dádiva.
Ante esta situación, fue demorado y se labró el acta de infracción correspondiente.
En el caso tomó intervención la Fiscalía Penal 1.