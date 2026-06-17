En el monumento al general Martín Miguel de Güemes, esta medianoche el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por su esposa Elena Cornejo, encabezó la Guardia bajo las Estrellas en conmemoración a 205 años del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, que este año convocó a más de tres mil salteños en los tradicionales fogones.

La ceremonia rememora la vigilia de los fieles gauchos, luego de conocida la noticia de que su líder herido de muerte por una emboscada de las tropas realistas, agonizaba en la Quebrada de La Horqueta.

Los actos comenzaron con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Güemes, interpretado por la banda de música del Regimiento de Caballería General Bonifacio Ruiz de los Llanos. Luego se realizó un toque de silencio, recordando el fallecimiento del General.

Posteriormente se hizo el cambio de guardia de honor.

Los actos continuarán en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica y luego en el Monumento a Güemes donde se hará el tradicional desfile.

Asistieron el vicegobernador Antonio Marocco, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, el intendente de la ciudad, de Emiliano Durand, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, la Presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino, el Comandante de la V Brigada de Montaña, Hernán Aoki; Presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Sergio Salvador Marinaro; el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile; los ministros de Gobierno y Justicia Ignacio Jarsún, de Turismo y Deportes Manuela Arancibia, de Seguridad Gaspar Solá; Secretarios del Poder Ejecutivo, autoridades de Gendarmería Nacional; Policía Federal, Policía de Salta y Servicio Penitenciario; familiares directos del General Martín de Güemes, agrupaciones gauchas, entre otros.