Otra conmemoración por el fallecimiento del General Güemes
El acto se realizó en el hall de Ciudad Judicial de Salta y fue encabezado por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero.
Salta Hoy
17 / 06 / 2026
VER GALERÍA
Del acto participaron también las juezas de Corte María Edith Nallim y María Alejandra Gauffin, y los jueces de Corte Pablo López Viñals y Martín Diez Villa.
Al inicio del acto, la Banda Militar "Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos" entonó el himno nacional, la marcha de Malvinas y finalmente el himno de Güemes.