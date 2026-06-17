Otra conmemoración por el fallecimiento del General Güemes

Del acto participaron también las juezas de Corte María Edith Nallim y María Alejandra Gauffin, y los jueces de Corte Pablo López Viñals y Martín Diez Villa.

Al inicio del acto, la Banda Militar "Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos" entonó el himno nacional, la marcha de Malvinas y finalmente el himno de Güemes.