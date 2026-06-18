El Registro Civil llegará este viernes a Cobos con operativo de identificación

Este viernes 19 concluye el operativo de identificación que se desarrolla en el departamento General Güemes. Las actividades comenzaron el martes pasado en el Museo Osvaldo Maidana, ubicado sobre la peatonal Belgrano s/n de Campo Santo, donde el móvil también permanecerá durante la jornada de hoy.

Por su parte, mañana viernes 19 de junio, el móvil se trasladará a la oficina municipal de Cobos, ubicada en Juan Carlos Cornejo s/n.

En ambos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

En Capital, hoy jueves 18 y mañana viernes 19 de junio, se realizará un operativo de identificación con valijas digitales en el Centro Integrador Comunitario del barrio Constitución, ubicado en la intersección de Juan Manuel de Estrada y Pasaje s/n.

En este caso, a partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para la atención, que se extenderá hasta las 13 horas.

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes presentan demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estos tiempos al momento de gestionar sus trámites.