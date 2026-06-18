Este viernes será la primera feria de la carne en plaza España

La Municipalidad de Salta pone en marcha la 1° edición de la “Feria de la Carne” este viernes 19, de 9 a 16, en plaza España. El objetivo principal es garantizar que todos los vecinos puedan acceder a productos de primera calidad a precios promocionales.

Al respecto, el intendente Emiliano Durand, indicó que, en el marco de los preparativos por el Día del Padre, y entendiendo la importancia de compartir el tradicional asado en familia, “la carne no puede ser un lujo”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Chalabe, explicó: "Esta es una iniciativa que surge a partir del diálogo y de la escucha con los vecinos, atendiendo a una necesidad que se está dando. Hablamos de un alimento que siempre estuvo en la mesa de los argentinos, y que, por la situación económica, se volvió cada vez más cuesta arriba".

Asimismo, indicó que "nos pusimos de acuerdo con empresarios y con productores para llevar un precio muy competitivo. Estamos hablando de descuentos que van a llegar a más del 50% en cortes de carne vacuna, en pollo y pescado", detalló el funcionario.

Chalabe subrayó además que esta acción se enmarca en las políticas que ya viene implementando el municipio: "Al igual que 'El Mercado en tu Barrio’, que acerca a productores y comerciantes con los vecinos a través de ferias itinerantes por distintos puntos de la ciudad, buscamos dar respuestas concretas. Esperamos que esta Feria de la Carne sea la primera edición de muchas más que vengan".

Durante la feria, los vecinos podrán encontrar una amplia variedad de cortes:

Carnes:

Costilla especial: $13.500/kg

Asado surtido (pack x2kg): $16.990

Costeleta de cerdo: $5.999/kg

Blando común: $9.999/kg

Blando especial: $12.990/kg

Pack para locro: $19.990

Entre los cortes de carnes, la costilla especial tendrá un valor de 13.500 pesos el kilo, mientras que un pollo entero costará 2.899 pesos.

Pollo:

Pollo entero: $2.899/kg

Pata muslo: $8.499 (3kg)

Bifes de pollo: $6.333/kg

Pescado:

Merluza: $6.699/kg

Atún: $10.899/kg

Boga: $7.899/kg

Sábalo entero: $6.499/kg

Filet de sábalo: $9.899/kg