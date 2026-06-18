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Falleció atropellado un ciclista de 77 años en un accidente de alcance

El siniestro vial ocurrió hoy cerca de las 7:00 en la zona de General Güemes. Un automóvil Renault 12 impactó por detrás a un ciclista que se desplazaba en el mismo sentido, en la Ruta Provincial N° 10 a la altura del kilómetro 4.

Salta Hoy

18 / 06 / 2026

 

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[Foto gentileza Diario El Tribuno]

La víctima, un hombre de 77 años, falleció en el acto debido a la violencia del impacto. 

El conductor del vehículo, un joven de 24 años, dio negativo al test de alcoholemia. 

Las autoridades investigan si la baja visibilidad influyó en el accidente. 

Se esperan los resultados de las pericias y la declaración judicial del conductor. 

Con este deceso, en lo que va de junio son 9 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia de Salta, mientras suman 67 los fallecimientos desde que comenzó el año.

La comparación regional es preocupante. Salta encabeza las estadísticas de mortalidad vial en el Noroeste Argentino, superando a provincias vecinas como Tucumán con 50 fallecidos y Jujuy con 43. 

 

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