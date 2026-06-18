Invitan a la presentación de Güemes El Musical
El mismo es realizado por el cuerpo del Ballet Folclórico de la provincia, la Orquesta Sinfónica y artistas invitados.
Salta Hoy
18 / 06 / 2026
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Diego Ashur Mas, secretario de Cultura de Salta recordó que aún quedan varias butacas a la venta.
Recordó además que más de 40 escuelas disfrutarán de la obra de forma totalmente gratuita.
Ashur más anticipó que el equipo bajo su responsabilidad se encuentra elaborando la cartelera de vacaciones de invierno.
[Radio Salta pudo ingresar al ensayo]