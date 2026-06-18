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Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

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Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

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Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Invitan a la presentación de Güemes El Musical

El mismo es realizado por el cuerpo del Ballet Folclórico de la provincia, la Orquesta Sinfónica y artistas invitados.

Salta Hoy

18 / 06 / 2026

 

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Diego Ashur Mas, secretario de Cultura de Salta recordó que aún quedan varias butacas a la venta.

Recordó además que más de 40 escuelas disfrutarán de la obra de forma totalmente gratuita.

Ashur más anticipó que el equipo bajo su responsabilidad se encuentra elaborando la cartelera de vacaciones de invierno.

[Radio Salta pudo ingresar al ensayo]

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