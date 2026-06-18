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Sigue alta la cantidad de estafas en Salta

Las víctimas son personas adultas mayores que son engañadas virtualmente a través de las redes sociales.

Salta Hoy

18 / 06 / 2026

 

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Así lo confirmó la Fiscal de Ciberdelitos, Dra. Sofía Cornejo.

Indicó que todas las redes sociales son lugares propicios para las estafas, agravado por el uso de la inteligencia artificial.

“Yo les recomiendo a todos a desconfiar más“, expresó.

Cornejo comentó que a las víctimas las dejaron con una gran pérdida de dinero en sus cuentas bancarias y a otros con una gran deuda con forma de préstamo.

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