Noche de astroturismo en el Parque Nacional Los Cardones

Durante la noche, especialistas del Observatorio “Proyecto Tonco, Paraíso Astronómico” pondrán a disposición telescopios de última generación para descubrir la luna, los planetas visibles y objetos del espacio profundo.

Esta observación se enriquecerá con charlas sobre la Vía Láctea y las constelaciones, profundizando en el Inti Raymi y su vínculo con el solsticio de invierno.

Asimismo, se reservará un momento exclusivo para la fotografía nocturna, ideal para capturar las siluetas de los cactus gigantes recortadas contra las estrellas.

La cita es el próximo sábado 20 de junio, de 18 a 23:00 horas en el Parque Nacional Los Cardones.

Alex Guzmán, a cargo del Departamento de Uso Público del Parque Nacional Los Cardones dialogó con Radio Salta.

Indicó que el salteño es uno de los cardonales más amplios de sudamérica.

Al tratarse de un área protegida, los cupos son estrictamente limitados para garantizar la seguridad y la calidad de la visita.

Quienes deseen participar gratuitamente deberán reservar su lugar enviando un correo electrónico a cardones@apn.gob.ar o consultar los canales oficiales en @parquenacionalloscardones