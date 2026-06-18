Menos bebés en Argentina

El último informe de Argentinos por la Educación señala que en 2027 el jardín de infantes podría alcanzar una cobertura cercana al 100% sin construir nuevas salas.

Entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2 millones a 1 millón y medio.

En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%. Mientras la sala de 5 está casi universalizada (99%), solo el 58% de los niños de 3 años asiste al sistema educativo formal, con brechas enormes entre provincias.

“El fenómeno está vinculado directamente con la caída de la natalidad, pero también con una decisión de los padres de no enviar a los chicos al jardín” dijo Ivana Templado, vocera de la campaña y Economista Senior de FIEL.