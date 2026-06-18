El 30 por ciento de las familias salteñas adeuda varias cuotas del colegio

Indicó que muchos establecimientos realizan planes de pago y otras, en tanto firmaron un acuerdo con financieras para facilitar préstamos para que padres y madres se puedan poner al dia con el establecimiento escolar.

Afirmó además que todavía hay demoras en el pago del monto de ayuda del Estado.

Finalmente mencionó como otro escollo que casi la totalidad de los colegios privados no católicos alquilan los locales donde brindan clases, Así, “cada tres meses suben los montos de los alquileres”, graficó.

“Por eso debemos recurrir a préstamos a los bancos para poder cubrir todos los gastos al acercarnos al receso escolar”, expresó Pereyra.